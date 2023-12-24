​«Милан» пропустил в 2023 году уже 64 гола – это худший результат команды почти за 100 лет

Во всех соревнованиях 2023 года «Милан» пропустил уже 64 гола. Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, это худший показатель «россонери» в рамках календарного года с сезона 1929/1930.

Стоит сказать, что в этом году «Милан» проведёт ещё один матч – против «Сассуоло» на своём поле. Эта игра чемпионата Италии пройдёт в субботу, 30 декабря.

На текущий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли на семь очков отстаёт от «Ювентуса» и на одиннадцать очков отстаёт от соседей из «Интера».