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Чемпионат Италии. Серия А

Конте возглавит итальянский гранд

24 Декабря 2023 • 12:44 Комментировать (1)

«Милан» планирует перестановку на тренерском мостике команды по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Стефано Пиоли доработает до конца текущей кампании, после чего будет отправлен в отставку. На его место будет приглашен бывший рулевой туринского «Ювентуса» и лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он находится в статусе безработного после ухода из английского клуба в марте 2023 года.

После 17 проведенных туров чемпионата Италии «россонери» набрали 33 очка и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Стефано Пиоли ещё теги
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Комментарии (1)
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InterSan
24 Декабря 2023 в 13:40
Очень интересно будет посмотреть на него в Милане.
Видимо его в Англию больше не зовут и он понял, что работать приодеться где-то в другом месте с ограниченным бюджетом.
Ну, в целом под него есть некоторые игроки - но работы предстоит очень много.
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