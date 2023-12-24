Конте возглавит итальянский гранд

«Милан» планирует перестановку на тренерском мостике команды по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Стефано Пиоли доработает до конца текущей кампании, после чего будет отправлен в отставку. На его место будет приглашен бывший рулевой туринского «Ювентуса» и лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте. Он находится в статусе безработного после ухода из английского клуба в марте 2023 года.

После 17 проведенных туров чемпионата Италии «россонери» набрали 33 очка и располагаются на третьем месте в турнирной таблице.