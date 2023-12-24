«Интер» договорился с Димарко

Миланский «Интер» практически договорился с защитником команды Федерико Димарко о подписании нового трудового соглашения, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры. Контракт 26-летнего игрока будет рассчитан до середины 2028 года.

Согласно условиям нового договора, заработная плата Димарко увеличится до четырех миллионов евро в год. Кроме того, защитник получит подписной бонус в размере миллиона евро.

Федерико – воспитанник академии «нерадзурри». Его действующий контракт с миланским грандом истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Серии А Димарко провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.