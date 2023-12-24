Лукаку назвал цель «Ромы» в Серии А

В рамках 17-го тура чемпионата Италии столичная «Рома» встречалась с «Наполи». «Волки» отпраздновали победу со счетом 2:0. После завершения встречи нападающий римлян Ромелу Лукаку пообщался с журналистами.

«Рома» заслужила победу своей игрой во втором тайме. Для нас важно побежать в таких поединках, ведь мы ставим перед собой цель занять минимум четвертое место», - передает слова бельгийца DAZN.

После победы в очном поединке «Рома» обогнала «Наполи» в турнирной таблице Серии А. По итогам 17 туров римская команда занимает шестое место, а неаполитанцы находятся на седьмой строчке.