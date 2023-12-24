Миранчук посетил рождественский ужин «Аталанты»

«Аталанта» организовала рождественский ужин для игроков и сотрудников команды. Это мероприятие посетил российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.

28-летний хавбек выступает за команду из Бергамо с сентября 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Трансферная стоимость Миранчука оценивается в 7,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алексей провел восемь матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. По итогам 17 туров «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице.