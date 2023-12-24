Моуринью накричал на Хвичу

В рамках 17-го тура чемпионата Италии состоялся поединок между «Ромой» и «Наполи». По ходу встречи произошла перепалка между главным тренером римского коллектива Жозе Моуринью и вингером неаполитанцев Хвичей Кварацхелией.

Португальский специалист потребовал уважения от грузинского игрока, а затем на повышенных тонах провел с ним беседу.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе в Риме и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Пеллерини и Лукаку.

После 17 туров Серии А «Рома» с 28 баллами занимает шестое место в таблице, а «Наполи» (27) находится на седьмой строчке.