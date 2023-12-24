В «Милане» приняли решение по Пиоли

Руководство «Милана» определилось с будущим главного тренера команды Стефано Пиоли, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, боссы клуба провели беседу, в ходе которой было решено оставить нынешнего наставника у руля «россонери».

В последнем матче миланский клуб допустил осечку, сыграв вничью с «Салернитаной» со счетом 2:2. После 17 туров «россонери» набрали 33 балла и занимают третье место в турнирной таблице.

Пиоли занимает пост главного тренера «Милана» с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.