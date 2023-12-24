Раньери: «Расистские оскорбления стали привычкой для Италии»

Рулевой «Кальяри» Клаудио Раньери остался недоволен тем, что по ходу встречи 17-го тура Серии А против «Вероны» (2:0) фанаты в оскорбительной форме высказывались в адрес хавбека команды Энтони Макумбу.

«Было очень неприятно слышать эти выкрики. Это уже стало привычкой для итальянских фанатов. Нужно что-то сделать с этим. Нельзя допускать, чтобы люди оскорбляли друг друга из-за цвета кожи», - передает слова специалиста DAZN.

По итогам 17 туров чемпионата Италии команда Раньеры набрала 13 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Верона», в свою очередь, с 14 очками располагается на 16-й позиции.