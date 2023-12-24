Лукаку: «Во втором тайме заслужили победу»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата «Рома» сумела обыграть «Наполи» благодаря двум мячам, один из которых на свой счет записал Ромелу Лукаку. После игры нападающий римского клуба прокомментировал успех, он назвал матч очень сложным.

- Матч оказался очень сложным, но мы сыграли по-взрослому. По тому, как мы провели второй тайм, мы, конечно, заслужили победу. Я очень рад, что один из голов забил Пеллегрини, он много работал в последнее время и заслужил этот гол, - цитирует слова Лукаку calcionapoli1926.it.

В следующем туре Серии А «Рома» сыграет с туринским «Ювентусом».