Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку: «Во втором тайме заслужили победу»

24 Декабря 2023 • 02:34 Комментировать

В семнадцатом туре итальянского чемпионата «Рома» сумела обыграть «Наполи» благодаря двум мячам, один из которых на свой счет записал Ромелу Лукаку. После игры нападающий римского клуба прокомментировал успех, он назвал матч очень сложным.

- Матч оказался очень сложным, но мы сыграли по-взрослому. По тому, как мы провели второй тайм, мы, конечно, заслужили победу. Я очень рад, что один из голов забил Пеллегрини, он много работал в последнее время и заслужил этот гол, - цитирует слова Лукаку calcionapoli1926.it.

В следующем туре Серии А «Рома» сыграет с туринским «Ювентусом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ромелу Лукаку
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Лечче Лечче
2
0
1.38 4.40 10.00
Видео
Окончен
Верона Верона
Кальяри Кальяри
2
0
2.50 3.05 3.10
Видео
Окончен
Рома Рома
Наполи Наполи
2
0
1.09 9.50 36.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
02:34 · Италия. Серия А
Лукаку: «Во втором тайме заслужили победу»
02:12 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Мы заслужили победу»
02:02 · Италия. Серия А
​Маццарри прокомментировал очередную неудачу «Наполи»
00:45 · Италия. Серия А
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 3
23 Декабря
23:24 · Италия. Серия А
​Таре: «Я очень уважаю Пиоли, «Милан» ещё может оправиться»
23:15 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги: «Заслужили победу»
23:02 · Италия. Серия А
​Барелла: «Должен Арнаутовичу такой же пас»
22:43 · Италия. Серия А
Корнеев считает, что Гасперини испытывает неприязнь к Алексею Миранчуку
22:23 · Италия. Серия А
​«Интер» впервые в истории забил в 25 матчах Серии А подряд с одним тренером
22:21 · Италия. Серия А
Арнаутович: «Для меня важнее победа команды, чем личные успехи»
22:16 · Италия. Серия А
​Лукаку и Кварацхелия – в составах «Ромы» и «Наполи» на очный матч
22:15 · Италия. Серия А
«Рома» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
22:07 · Италия. Серия А
«Верона» разобралась с «Кальяри», отправив соперника в зону вылета
21:59 · Италия. Серия А
«Интер» уверенно разобрался с «Лечче»
21:55 · Германия. Бундеслига
Итальянский журналист подтвердил интерес «Ромы» к Бонуччи
Все новости
Рекомендуем