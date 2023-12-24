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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Мы заслужили победу»

24 Декабря 2023 • 02:12 Комментировать

В Италии завершились все матчи семнадцатого тура Серии А, «Наполи» снова проиграл - на сей раз игре с «Ромой». Но если наставник «Наполи» Вальтер Маццарри считает, что большую часть матча доминировала именно его команда, то у Жозе Моуринью обратное мнение - он уверен, что «Рома» заслужила победу.

- Победа накануне Рождества всегда заряжает оптимизмом. Мы выиграли и занимаем высокое место в турнирной таблице, несмотря на все сложности. Уже после первых десяти минут матча у меня возникло ощущение, что мы победим. Мы контролировали игру и заслужили победу, - цитирует слова Моуринью calcionapoli1926.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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