​Маццарри прокомментировал очередную неудачу «Наполи»

В Италии завершились все матчи семнадцатого тура Серии А, «Наполи» снова проиграл - на сей раз игре с «Ромой». После игры наставник неаполитанцев прокомментировал неудачу, он считает, что его команду добило удаление Маттео Политано, первое в составе неаполитанцев.

- Я уверен, что без удаления Политано все было бы иначе. «Наполи» доминировал до этого эпизода. Нас несправедливо наказали, но я не люблю обсуждать действия арбитров. Надо принять это поражение и двигаться дальше, - цитирует слова Маццарри calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» предстоит принять «Монцу».