​Таре: «Я очень уважаю Пиоли, «Милан» ещё может оправиться»

Отставание «Милана» в борьбе за чемпионский титул растет, шатается кресло и под Стефано Пиоли, однако бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре высоко ценит Пиоли и уверен в том, что у «Милана» есть шансы оправиться.

- Я работал с Пиоли и я очень уважаю его. Уверен, что «Милан» остается в борьбе, у него есть шансы оправиться. В прошлом году я с удовольствием следил за его прогрессом, а также за прогрессом Симоне Индзаги (тоже работал в «Лацио» - прим.ред) в Лиге чемпионов. Я поздравлял обоих после успешных матчей. У нас крепкая дружба, - цитирует слова Игли Таре pianetamilan.it.