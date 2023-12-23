​Симоне Индзаги: «Заслужили победу»

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» забил два безответных мяча в ворота «Лечче», укрепив свое лидерство в турнирной таблице чемпионата. Наставник лидеров турнирной таблицы Симоне Индзаги поделился своим мнением об итогах матча, он считает заслуженным успех команды.

- Мы оправились от неудачи в Кубке Италии, когда заслуживали пройти дальше, но проиграли. Несмотря на 120 минут на поле, и на 48 часов для подготовки к следующему матчу, мы все сделали. «Лечче» пытался сопротивляться поначалу, но мы взяли свое, - цитирует слова Симоне Индзаги fcinter1908.it.