​Барелла: «Должен Арнаутовичу такой же пас»

Итальянский «Интер» одержал очередную победу в рамках чемпионата Италии, команда Симоне Индзаги обыграла со счетом 2:0 миланский «Интер», а второй гол в этом матче записал на свой счет Николо Барелла. После игры атакующий полузащитник миланского клуба прокомментировал итоги матча:

- Анаутович сделал на меня невероятную передачу. Он - один из лучших, с кем я играл. Теперь я ему должен такой же пас. Мы довольны тремя очками, чемпионат длинный, и в конце сезона может потребоваться каждое очко, - цитирует слова Бареллы fcinter1908.it.

В следующем своем матче миланский «Интер» сыграет с «Дженоа».