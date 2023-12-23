Корнеев считает, что Гасперини испытывает неприязнь к Алексею Миранчуку

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук получает мало игрового времени.

Специалист отметил, что во всем виновата «тупость Гасперини», и тут, скорее всего, есть неприязнь наставника команды из Бергамо к своему игроку.

«Не могу объяснить, как Миранчук со своими качествами не выходит на игры. Причем играя 5–10 минут и делая разницу, потом сидит и ждет», - заявил Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.