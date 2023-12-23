​«Интер» впервые в истории забил в 25 матчах Серии А подряд с одним тренером

В субботу вечером «Интер» порадовал армию своих болельщиков. Команда Симоне Индзаги на своём поле обыграла «Лечче» со счётом 2:0. «Нерадзурри» остаются на вершине турнирной таблицы Серии А – их отрыв от второго «Ювентуса» измеряется четырьмя зачётными баллами.

Как сообщает Opta, «Интер» впервые в истории выдал серию из 25 матчей с забитыми голами в Серии А под руководством одного тренера.

В 2023 году «Интеру» осталось провести в итальянском чемпионате один матч – 29 декабря команда Симоне Индзаги сыграет против «Дженоа» на выезде. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.