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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович: «Для меня важнее победа команды, чем личные успехи»

23 Декабря 2023 • 22:21 Комментировать

В очередном, семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» обыграл в домашнем матче «Лечче», вместе с «Ювентусом» еще сильнее оторвавшись от «Милана». События прошедшей игры прокомментировал вернувшийся в «Интер» Марко Арнаутович, который записал на свой счет прекрасную голевую передачу, приведшую ко второму голу в  матче - его исполнил Николо Барелла.

- Я люблю «Интер», как любил и в 2010 году, когда впервые появился в нем. Мне все помогают в этом клубе, быстрее адаптироваться. Для меня важнее победа команды, чем собственный гол. Забить не получилось, но я сделал голевую передачу, - цитирует слова Арнаутовича fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович
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