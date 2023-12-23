«Верона» разобралась с «Кальяри», отправив соперника в зону вылета

«Верона» с «Кальяри» в субботу бились за право улучшить шансы в борьбе за выживание. Маттео Прати в дебюте едва не открыл счет, но попал в перекладину. Мяч побывал в сетке ворот после атаки Эдоардо Гольданиги, но там был офсайд. В начале второго тайма Антуан Макумбу получил вторую желтую карточку, а «Верона» забила в следующей атаке. Сириль Нгонж стал автором хорошей попытки. В концовке Ондрей Дуда минимально промахнулся. Контратака, и Милан Джурич поставил точку - 2:0.

«Верона» покинула зону вылета, оттеснив туда соперника.