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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» разобралась с «Кальяри», отправив соперника в зону вылета

23 Декабря 2023 • 22:07 Комментировать
Верона
2:0
Кальяри

«Верона» с «Кальяри» в субботу бились за право улучшить шансы в борьбе за выживание. Маттео Прати в дебюте едва не открыл счет, но попал в перекладину. Мяч побывал в сетке ворот после атаки Эдоардо Гольданиги, но там был офсайд. В начале второго тайма Антуан Макумбу получил вторую желтую карточку, а «Верона» забила в следующей атаке. Сириль Нгонж стал автором хорошей попытки. В концовке Ондрей Дуда минимально промахнулся. Контратака, и Милан Джурич поставил точку - 2:0.

«Верона» покинула зону вылета, оттеснив туда соперника.

Протокол игры  
Верона2:0Кальяри
(1:0) Нгонж Сириль53'  
(2:0) Джурич Милан II90'  
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонХиен ИсакДавидович ПавелТерраччано Филиппо 46' (Дойг Джош ( 46') Дуда Ондрей  45'Онгла МартинНгонж Сириль  69' 77' (Мбула Хорди ( 77') Суслов Томаш  57'Сапонара Риккардо 68' (Лазович Дарко ( 68') Анри Тома 46' (Джурич Милан II ( 46')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроМаньяни ДжанджакомоАмионе БруноХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль Хуан
Скуффет СимонеХацидиакос Пантелис 77' (Дентелло Пауло ( 77') Доссена АльбертоГольданига Эдоардо 86' (Лападула Джанлука ( 86') Нандес НайтанАуджелло Томмазо 59' (Лувумбо Зито ( 59') Макумбу Антуан  12'  52'Прати МаттеоВиола Николас  57' 59' (Сулемана Ибрахим ( 59'  90') Ористанио Гаэтано 77' (Дзаппа Габриэле ( 77') Паволетти Леонардо
Запасные: Петанья АндреаМанкозу МаркоОберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубДейола АлессандроПерейро ГастонАрести СимонеВетеска Матеуш
23 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Кальяри

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Интересный прогноз на матч Верона – Кальяри чемпионата Италии – 23 декабря 2023
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