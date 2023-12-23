«Верона» разобралась с «Кальяри», отправив соперника в зону вылета

«Верона» с «Кальяри» в субботу бились за право улучшить шансы в борьбе за выживание. Маттео Прати в дебюте едва не открыл счет, но попал в перекладину. Мяч побывал в сетке ворот после атаки Эдоардо Гольданиги, но там был офсайд. В начале второго тайма Антуан Макумбу получил вторую желтую карточку, а «Верона» забила в следующей атаке. Сириль Нгонж стал автором хорошей попытки. В концовке Ондрей Дуда минимально промахнулся. Контратака, и Милан Джурич поставил точку - 2:0.
«Верона» покинула зону вылета, оттеснив туда соперника.
Протокол игры
|(1:0) Нгонж Сириль53'
|(2:0) Джурич Милан II90'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Хиен Исак•Давидович Павел•Терраччано Филиппо46' (Дойг Джош (46') •Дуда Ондрей• 45'Онгла Мартин•Нгонж Сириль 69'77' (Мбула Хорди (77') •Суслов Томаш• 57'Сапонара Риккардо68' (Лазович Дарко (68') •Анри Тома46' (Джурич Милан II (46')
Скуффет Симоне•Хацидиакос Пантелис77' (Дентелло Пауло (77') •Доссена Альберто•Гольданига Эдоардо86' (Лападула Джанлука (86') •Нандес Найтан•Ауджелло Томмазо59' (Лувумбо Зито (59') •Макумбу Антуан 12'• 52'Прати Маттео•Виола Николас 57'59' (Сулемана Ибрахим (59') • 90'Ористанио Гаэтано77' (Дзаппа Габриэле (77') •Паволетти Леонардо
23 декабря. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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