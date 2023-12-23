«Интер» уверенно разобрался с «Лечче»

В субботу «Интер» играл дома против «Лечче» и не оставил шансов сопернику. Миланцы планомерно осаждали ворота гостей, Марко Арнаутович наносил удар за ударом. В концовке тайма после подачи углового Янн-Аурель Бисекк головой направил мяч в перекладину. Тут же штрафной удар, и на сей раз защитник «Интера» снова наносил удар головой, но в цель. Вскоре мяч попал в спину Карлоса Аугусто, а рефери назначил пенальти. ВАР помог ему исправить ошибку. В концовке все вопросы снял Николо Барелла, который оказался один на один с вратарем после паса пяткой Марко Арнаутовича. Перед финальным свистком Бенжамен Павар и Кристьян Аслани могли делать счет разгромным, но не повезло.

2:0, «Интер» вернул отрыв в четыре очка от «Ювентуса», «Лечче» - 12-й.