«Интер» уверенно разобрался с «Лечче»

В субботу «Интер» играл дома против «Лечче» и не оставил шансов сопернику. Миланцы планомерно осаждали ворота гостей, Марко Арнаутович наносил удар за ударом. В концовке тайма после подачи углового Янн-Аурель Бисекк головой направил мяч в перекладину. Тут же штрафной удар, и на сей раз защитник «Интера» снова наносил удар головой, но в цель. Вскоре мяч попал в спину Карлоса Аугусто, а рефери назначил пенальти. ВАР помог ему исправить ошибку. В концовке все вопросы снял Николо Барелла, который оказался один на один с вратарем после паса пяткой Марко Арнаутовича. Перед финальным свистком Бенжамен Павар и Кристьян Аслани могли делать счет разгромным, но не повезло.
2:0, «Интер» вернул отрыв в четыре очка от «Ювентуса», «Лечче» - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Биссекк Янн-Аурель43'
|(2:0) Барелла Николо78'
Зоммер Янн•Биссекк Янн-Аурель•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дармиан Маттео•Барелла Николо89' (Классен Дэви (89') •Чалханоглу Хакан 30'75' (Аслани Кристьян (75') •Мхитарян Генрих89' (Фраттези Давиде (89') •Аугусто Карлос84' (Санчес Алексис (84') •Тюрам Маркус84' (Павар Бенжамен (84') •Арнаутович Марко
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен86' (Сансоне Никола (86') •Понграчич Марин• 74'Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Гонсалес Хоан 16'46' (Каба Мохамед (46') •Рамадани Юльбер•Уден Реми86' (Венути Лоренцо (86') •Стрефецца Габриэль64' (Рафья Хамза (64') •Пикколи Роберто 64'73' (Крстович Никола (73') •Банда Ламек 84'
23 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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