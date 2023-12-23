​Лаутаро Мартинес пропускает матч «Интера» впервые с апреля 2022 года

В семнадцатом туре итальянского чемпионата миланский «Интер» принимает дома «Лечче», и команда Симоне Индзаги выступает без своего лидера - аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса.

Он пропускает матч «Интера» впервые с 9 апреля 2022 года - тогда это была встреча против «Вероны». За эти более чем двадцать месяцев Лаутаро успел сыграть в 89 матчах «Интера» кряду, с учетом всех турниров, в которых задействован миланский клуб.

Следить за событиями игры итальянской Серии А между «Интером» и «Лечче» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.