​Мойзе Кин записал свой музыкальный клип

Продолжает развивать музыкальную карьеру Мойзе Кин - вслед за своим треком он записал и вой видеоклип, причем занимается он этим в то время, как залечивает травму и не может выступать на футбольном поле. Петь и танцевать его физические проблемы, судя по всему, не мешают. Песня Outfit, записанная Кином ранее, теперь имеет свой видеоклип в типичном «ниггерском» стиле - цепи, соответствующая одежда и «тачки».

Но болельщиков «Ювентуса» все равно больше интересует не смысл его музыкального творения, а прозаическое - когда Кин вернется на поле и снова будет приносить пользу футболу, а не музыкальной ндустии?