Гендиректор «Интера» высказался о возможном переходе Бьюкенена

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном трансфере полузащитника «Брюгге» Тэйджоне Бьюкенене.

Спортивный функционер отметил, что настроен оптимистично по поводу возможного перехода, и дал понять, что в команде найдут любое решение, чтобы найти игрока на позицию Куадрадо.

«Да, мы не можем инвестировать большие деньги подобную сделку, но мы обязательно что-нибудь придумаем», - цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт Бьюкенена с «Брюгге» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.