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Гендиректор «Интера» высказался о возможном переходе Бьюкенена

23 Декабря 2023 • 20:48 Комментировать

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможном трансфере полузащитника «Брюгге» Тэйджоне Бьюкенене.

Спортивный функционер отметил, что настроен оптимистично по поводу возможного перехода, и дал понять, что в команде найдут любое решение, чтобы найти игрока на позицию Куадрадо.

«Да, мы не можем инвестировать большие деньги подобную сделку, но мы обязательно что-нибудь придумаем», - цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт Бьюкенена с «Брюгге» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро. 

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