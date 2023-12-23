Влахович: «Я профессионал и делаю то, что велит тренер»

Сербский нападающий Душан Влахович забил победный для своей команды гол в матче семнадцатого тура против «Фрозиноне». После игры Влахович прокомментировал свой успех:

- Мы довольны успехом. «Фрозиноне» очень хорош дома, но нам нужны были три очка. Сделали все для победы, но надо похвалить и соперника. Они действительно очень хороши. Выход на замену? Решение тренера, я ему доверяю. Я профессионал и полностью принадлежу команде. Я тут, чтобы делать то, что мне велит делать тренер, - цитирует слова Влаховича Juvenews.eu.

В следующем туре итальянского чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Ромой».