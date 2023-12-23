Без Лаутаро Мартинеса: «Интер» озвучил состав на матч против «Лечче»

В субботу «Интер» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лечче». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Арнаутович.

Отметим, что Лаутаро Мартинес и Федерико Димарко – игроки основы «Интера» – не попали в заявку на матч из-за травм.

Матч Серии А между «Интером» и «Лечче» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.