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Чемпионат Италии. Серия А

Без Лаутаро Мартинеса: «Интер» озвучил состав на матч против «Лечче»

23 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать
Интер Милан
0:0
Лечче
1 1.25 X 6.30 2 13.00
1-й тайм

В субботу «Интер» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Лечче». Главный тренер миланской команды Симоне Индзаги решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Биссекк, Ачерби, Бастони, Дармиан, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Арнаутович.

Отметим, что Лаутаро Мартинес и Федерико Димарко – игроки основы «Интера» – не попали в заявку на матч из-за травм.

Матч Серии А между «Интером» и «Лечче» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес Федерико Димарко ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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