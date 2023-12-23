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Чемпионат Италии. Серия А

Масалитин: Алексей Миранчук — талантливый парень, ему нужно играть

23 Декабря 2023 • 18:49 Комментировать
Болонья
1:0
Аталанта

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об игре российского хавбека Алексея Миранчука за «Аталанту».

«Жаль, что у него так мало времени на поле. Почему так получилось? Сложно сказать, но парень он очень талантливый и ему определенно сейчас нужно играть», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Миранчук правильно поступил, переехав в Европу, но не смог угадать с клубом, поэтому российским игрокам необходимо тщательно выбирать команду, где им будут доверять.

В нынешней кампании 28-летний хавбек сыграл в 11 играх с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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