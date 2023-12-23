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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри: «Хороший матч»

23 Декабря 2023 • 18:24 Комментировать

В Италии проходят матчи семнадцатого тура Серии А, туринский «Ювентус» обыграл в гостях «Фрозиноне». Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча, он назвал «хорошей» игру своих подопечных:

- Мы хорошо сыграли, ведь до нас на этом поле выиграл только «Наполи». Отличный первый тайм, много созданных голевых возможностей. Но очевидно, что после такого первого тайма команда, получив преимущество, чуть подсела во втором тайме. Доволен игрой Йылдыза и Душана, доволен вообще всей командой, - заявил Массимилиано Аллегри, слова которого цитирует DAZN.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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