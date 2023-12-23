Туринский «Ювентус» и «Фрозиноне» договорились об арендном соглашение центрального защитника Дина Хуйсена до конца нынешнего сезона, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По данным источника, для нидерландца уже запланировано медицинское обследование перед подписанием необходимых документов.

Контракт 18-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А воспитанник испанской «Малаги» принял участие в одном матче, проведя на поле лишь 12 минут.