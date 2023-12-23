Бывший футболист «Милана» Алессандро Матри высказался после неудачного матча клуба против «Салернитаны» - «россонери» с большим трудом ушли от поражения. По мнению Матри, «Милан» слишком много пропускает, но, в то же время, он считает, что Рафаэл Леау не может отвечать за все неудачи клуба.

- Меньян пропустил странный гол, но это не его ошибка. Леау провел слабый матч, каждый раз, когда «Милан» терпит неудачу, это кажется его виной. Но я считаю, что проблемы прежде всего в обороне. «Милан» слишком много пропускает, - цитирует слова Матри итальянское новостное агентство ITASportPress.