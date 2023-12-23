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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на Серхи Роберто слухи

23 Декабря 2023 • 17:47 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.25 X 6.30 2 13.00
Через 1 ч. 42 мин.

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может сменить клубную прописку.

Как стало известно Football Espana, «Интер» намерен усилить свой состав 31-летним испанцем. Сообщается, что в начале января «нерадзурри» планируют предложить контракт Роберто, ведь соглашение игрока с «Барселоной» истекает уже следующим летом.

При этом источник утверждает, что сам защитник пока не хочет вести переговоры с другими командами и надеется получить предложение от «Барселоны».

Ранее появилась информация, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично заинтересован в сохранении футболиста в своем составе.

Добавим, что за Роберто следит «Интер Майами», в котором выступает Лионель Месси.

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