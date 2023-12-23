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Чемпионат Италии. Серия А

Йылдыз: «Очень благодарен Аллегри»

23 Декабря 2023 • 17:21 Комментировать

Туринский «Ювентус» победил в матче с «Фрозиноне» в рамках очередного, семнадцатого тура итальянского чемпионата. Первый гол туринского гранда в этой игре забил Кенан Йылдыз, который стал самым юным иностранным автором гола за «Ювентус» за все время выступлений в Серии А. Он прокомментировал свой успех:

- Спасибо Аллегри, он дал мне шанс, большой шанс. Аллегри для меня - великий тренер, и когда он попросил меня постричь волосы, я тоже сделал это, потому что он босс, и его требования надо выполнять, - цитирует слова юного турецкого таланта Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Ромой».


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз
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