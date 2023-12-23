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Чемпионат Италии. Серия А

​«Лион» заинтересовался Круничем

23 Декабря 2023 • 17:16 Комментировать

Сербский полузащитник с боснийским паспортом Раде Крунич получил новое предложение - теперь им заинтересовался французский «Лион». Доселе Крунича очень активно обхаживал турецкий «Фенербахче». О новом варианте для Крунича сообщает французское издание L'Equipe. Также «Лион» интересуется другим футболистом - Клеманом Ленгле. Но за ним следит также и итальянский «Милан», нынешний клуб Крунича.

Напомним, что Раде Крунич выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он отыграл несколько лет в другом итальянском клубе - «Эмполи». «Милан» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

 


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