«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»

Матч 17-го тура Серии А против «Фрозиноне» мог обернуться для «Ювентуса» потерей важных очков. Кенан Йылдыз на левом фланге подобрал мяч, рванул к штрафной, обыграл пару соперников и поразил ближнюю часть ворот - 0:1. Быстрый гол забил и соперник, но уже после перерыва. Проникающий пас, и Хайме Баэс с острого угла пробил под голкипером в цель. Душан Влахович едва не добился успеха, но голкипер отбил этот мяч ногой. Абдау Харрауи издали метил в дальнюю девятку, это спасение вратаря. Влахович прострелил поперек поля на Уэстона Маккенни, а тот запустил мяч в перекладину. Тимоти Веа разобрался с соперником на фланге и навесил на Влаховича, который с линии вратарской головой пробил без шансов для кипера - 1:2. Душан отличился снова, реализовав выход один на один, но судьи отменили гол из-за офсайда.

Но и без этого гола туринцы победили и уступают лидирующему «Интеру» один балл. Соперник делит 13-е место.