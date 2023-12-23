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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне»

23 Декабря 2023 • 16:31 Комментировать (1)
Фрозиноне
1:2
Ювентус

Матч 17-го тура Серии А против «Фрозиноне» мог обернуться для «Ювентуса» потерей важных очков. Кенан Йылдыз на левом фланге подобрал мяч, рванул к штрафной, обыграл пару соперников и поразил ближнюю часть ворот - 0:1. Быстрый гол забил и соперник, но уже после перерыва. Проникающий пас, и Хайме Баэс с острого угла пробил под голкипером  в цель. Душан Влахович едва не добился успеха, но голкипер отбил этот мяч ногой. Абдау Харрауи издали метил в дальнюю девятку, это спасение вратаря. Влахович прострелил поперек поля на Уэстона Маккенни, а тот запустил мяч   в перекладину. Тимоти Веа разобрался с соперником на фланге и навесил на Влаховича, который с линии вратарской головой пробил без шансов для кипера - 1:2. Душан отличился снова, реализовав выход один на один, но судьи отменили гол из-за офсайда.

Но и без этого гола туринцы победили и уступают лидирующему «Интеру» один балл. Соперник делит 13-е место.

Протокол игры  
Фрозиноне1:2Ювентус
  12'Йылдыз Кенан (0:1)
(1:1) Баэс Хайме51'  
  81'Влахович Душан (1:2)
Турати СтефаноМонтеризи ИлариоРоманьоли СимонеЛусуарди МатеусЛирола Поль 30' (Баэс Хайме ( 30'Квернадзе Гкоргий 79') Гарритано Лука 69' (Харрауи Абдау ( 69') Барренечеа ЭнцоБрешианини МаркоСоуле МатиасДжелли ФранческоЖорже Кайо 69' (Хеддира Валид ( 69')
Запасные: Черофолини МикелеБидуи СофьянЧуни МарвинЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиКазо ДжузеппеБурабия Мехди
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс Сандро 27' (Гатти Федерико ( 27') Камбьясо Андреа  20' 69' (Веа Тимоти ( 69') Маккенни Уэстон  43'Локателли Мануэль 54' (Николусси Кавилья Ханс ( 54') Рабио АдриенКостич Филип 54' (Айлинг Самуэль ( 54') Милик АркадиушЙылдыз Кенан 55' (Влахович Душан ( 55')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоКреспи Джан МаркоПерин МаттиаМиретти ФабиоБоэнде Джозеф
23 декабря. Стадион "Бенито Стирпе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фрозиноне

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Комментарии (1)
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Juventissimo
23 Декабря 2023 в 16:34
Разгромили грозного соперника! Прыжки Аллегри на бровке это нечто) Качество игры запредельное, все 90 минут провели в атаке.
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