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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Милана» в ярости после ничьи с «Салернитаной», Пиоли могут уволить

23 Декабря 2023 • 16:04 Комментировать
Милан
...
Сассуоло
30.12 20:00

Руководство итальянского «Милана» пришло в ярость от результат матча с «Салернитаной». Напомним, «россонери» сыграли вничью 2:2 во вчерашнем поединке, который проходил в рамках итальянской Серии А.

По информации от журналиста Даниэля Лонго, руководство «Милана» находится в ярости после ничьи с «Салернитаной». Главный тренер Стефано Пиоли может потерять работу, ведь в руководстве всерьёз рассматривают вариант с увольнением наставника.

«Милан» сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Если «Интер» выиграет свой матч, отставание «россонери» от первого места увеличится до 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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