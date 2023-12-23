Руководство «Милана» в ярости после ничьи с «Салернитаной», Пиоли могут уволить

Руководство итальянского «Милана» пришло в ярость от результат матча с «Салернитаной». Напомним, «россонери» сыграли вничью 2:2 во вчерашнем поединке, который проходил в рамках итальянской Серии А.

По информации от журналиста Даниэля Лонго, руководство «Милана» находится в ярости после ничьи с «Салернитаной». Главный тренер Стефано Пиоли может потерять работу, ведь в руководстве всерьёз рассматривают вариант с увольнением наставника.

«Милан» сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Если «Интер» выиграет свой матч, отставание «россонери» от первого места увеличится до 11 очков.