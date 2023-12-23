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Чемпионат Италии. Серия А

​Йылдыз - самый молодой иностранный автор гола в Серии А в истории «Ювентуса»

23 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать

В итальянском чемпионате проходят матчи семнадцатого тура Серии А, туринский «Ювентус» выехал в гости к «Фрозиноне» и уже в первом тайме добился успеха благодаря меткой игре турецкого футболиста Кенана Йелдыза, который установил рекорд «Ювентуса».

Дело в том, что он стал самым молодым иностранным автором гола в истории туринского «Ювентуса» в Серии А - за всю историю выступлений клуба в высшей лиге итальянского футбола. Сегодня Кенану 18 лет 233 дня.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Фрозиноне» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз
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Фрозиноне Фрозиноне
Ювентус Ювентус
1
3
4.50 3.80 1.77
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Болонья Болонья
Аталанта Аталанта
2.80 3.45 2.50
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