​Йылдыз - самый молодой иностранный автор гола в Серии А в истории «Ювентуса»

В итальянском чемпионате проходят матчи семнадцатого тура Серии А, туринский «Ювентус» выехал в гости к «Фрозиноне» и уже в первом тайме добился успеха благодаря меткой игре турецкого футболиста Кенана Йелдыза, который установил рекорд «Ювентуса».

Дело в том, что он стал самым молодым иностранным автором гола в истории туринского «Ювентуса» в Серии А - за всю историю выступлений клуба в высшей лиге итальянского футбола. Сегодня Кенану 18 лет 233 дня.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Фрозиноне» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.