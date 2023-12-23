​Рейндерс: «Хотим звезду раньше «Интера»

Несмотря на то, что итальянский «Милан» теряет очки практически в каждом матче, его игроки мечтают о чемпионском титуле - вернее, пока еще не готовы отказаться от своих амбиций.

На кону - вторая символическая звезда, которая выдается за десяток чемпионских титулов. Так как у «Интера» и «Милана» по девятнадцать титулов, то любой следующий титул принесет его игрокам «вторую звезду».

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс надеется на то, что «Милан» сделает это раньше «Интера»:

- У этого сезона есть особое значение, оба клуба хотят первыми получить вторую звезду. Мы все голодны до успеха, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.