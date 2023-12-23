«Ювентус» в ближайшие дни свяжется с «Шахтёром» по трансферу Судакова

Туринский «Ювентус» в ближайшие дни собирается в очередной раз связаться с донецким «Шахтёром» по трансферу полузащитника Георгия Судакова. По информации от Tuttosport, «старая синьора» не теряет надежд приобрести молодого украинца.

«Шахтёр» не смог пробиться в ⅛ финала Лиги чемпионов, но вылет команды в Лигу Европы не повлиял на оценку стоимости Судакова со стороны руководства. В январе «горняки» продадут футболиста только за 35 миллионов евро. Тем не менее, «Ювентус» рассчитывает получить скидку.

Напомним, в нынешнем сезоне Судаков отметился двумя голами в десяти матчах чемпионата Украины.