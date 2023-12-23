«Интер» согласовал контракт с Бьюкененом до лета 2028 года

Миланский «Интер» достиг соглашения с правым защитником «Брюгге» по условиям нового контракта. По информации от журналиста Николо Скиры, футболист сборной Канады дал согласие на подписание соглашение сроком до лета 2028 года.

Напомним, Бьюкенен является приоритетным кандидатом для миланского «Интера» на усиление позиции правого защитника. Проблемой пока является сумма компенсации, которую требует «Брюгге». Бельгийский клуб хочет выручить за футболиста около 20 миллионов евро, но «Интер» надеется получить скидку.

Ранее «Интер» потерял на несколько месяцев своего правого защитника Хуана Куадрадо, который получил серьёзную травму.