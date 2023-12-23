Монтоливо: «Где был Леау?»

В Италии стартовал семнадцатый тур Серии А, «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной», и бывший капитан «Милана» Риккардо Монтоливо недоволен такой игрой клуба. У него есть претензии к португальскому нападающему Рафаэлу Леау, который, по мнению Монтоливо, провалил матч.

- Те же самые проблемы, «Милан» в этот раз вышел вперед, но затем пропустил дважды - это говорит о проблеме в головах игроков, в менталитете. В таких матчах мы ждем большего от Рафаэла Леау, сегодня он сыграл плохо, - цитирует слова бывшего капитана pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» примет в домашнем матче «Сассуоло».