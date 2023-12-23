​Лофтус-Чик: «Эта ничья сродни поражению, я даже не хочу обсуждать матч»

В Италии стартовал семнадцатый тур Серии А, «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной», и полузащитник «россонери» Рубен Лофтус-Чик считает, что такой результат фактически сродни поражению.

- Мы хорошо начали, но потом соперник отреагировал и заиграл лучше, как часто делают команды, играющие дома против «Милана». То, что мы сыграли вничью и взяли очко - слабое утешение. По факту, это поражение. Я даже не хочу говорить об этом, - цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» примет в домашнем матче «Сассуоло», это случится тридцатого декабря.