Стали известны условия нового контракта Мхитаряна с «Интером»

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян близок к новому трудовому соглашению с миланским «Интером». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, новый контракт 34-летнего футболиста с «нерадзурри» будет рассчитан до середины 2025 года. Заработная плата Мхитаряна составит четыре миллиона евро. Не исключено, что в контракте будет прописан пункт о возможной пролонгации на один сезон.

В нынешнем сезоне Генрих провел 22 поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре голевые передачи. Его контракт с «Интером» истекает летом 2024 года.