«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион, на правах аренды выступающий за «Алавес», заинтересовал клубы Серии А.

19-летний футболист удостоился признания благодаря уверенной игре в текущем сезоне. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, за испанцем следят сразу два итальянских клуба – «Милан» и «Фиорентина». Трансферная стоимость юного форварда оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

Самюэль Омородион записал на свой счёт пять забитых мячей в 17 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги за «Алавес», также в активе игрока два гола в пяти встречах за молодёжную сборную Испании.