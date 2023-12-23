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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»

23 Декабря 2023 • 04:36 Комментировать
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Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион, на правах аренды выступающий за «Алавес», заинтересовал клубы Серии А.

19-летний футболист удостоился признания благодаря уверенной игре в текущем сезоне. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, за испанцем следят сразу два итальянских клуба – «Милан» и «Фиорентина». Трансферная стоимость юного форварда оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

Самюэль Омородион записал на свой счёт пять забитых мячей в 17 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги за «Алавес», также в активе игрока два гола в пяти встречах за молодёжную сборную Испании.

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Милан Алавес Атлетико Мадрид Фиорентина трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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