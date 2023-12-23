Томори – 21-й игрок «Милана», получивший травму в текущем сезоне

«Милан» продолжает страдать из-за постоянных проблем с травмами.

Фикайо Томори был одним из немногих игроков «россонери», не угождавших в лазарет с начала кампании, но теперь эта участь постигла и его – 26-летний защитник был заменён из-за повреждения в матче с «Салернитаной». По информации Football Italia, англичанин стал 21-м игроком «Милана», как минимум однажды получавшим травму по ходу текущего сезона. Среди шести футболистов, избежавших проблем со здоровьем, только двоих можно отнести к числу основных – речь об Оливье Жиру и Тиджани Рейндерсе.

В общей сложности с начала сезона в составе «Милана» зафиксировано 30 травм, 22 из которых – мышечные.