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Чемпионат Италии. Серия А

Томори – 21-й игрок «Милана», получивший травму в текущем сезоне

23 Декабря 2023 • 04:09 Комментировать
Салернитана
2:2
Милан

«Милан» продолжает страдать из-за постоянных проблем с травмами.

Фикайо Томори был одним из немногих игроков «россонери», не угождавших в лазарет с начала кампании, но теперь эта участь постигла и его – 26-летний защитник был заменён из-за повреждения в матче с «Салернитаной». По информации Football Italia, англичанин стал 21-м игроком «Милана», как минимум однажды получавшим травму по ходу текущего сезона. Среди шести футболистов, избежавших проблем со здоровьем, только двоих можно отнести к числу основных – речь об Оливье Жиру и Тиджани Рейндерсе. 

В общей сложности с начала сезона в составе «Милана» зафиксировано 30 травм, 22 из которых – мышечные.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Фикайо Томори Тиджани Рейндерс ещё теги

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