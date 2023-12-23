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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги – о ничьей с «Миланом»: «Мы разочарованы»

23 Декабря 2023 • 03:02 Комментировать
Салернитана
2:2
Милан

Главный тренер «Салернитаны» Филиппо Индзаги сожалеет об упущенной победе в поединке с «Миланом».

«Морские коньки», занимающие последнюю строчку в турнирной таблице Серии А, вели в счёте вплоть до 90-й минуты, однако гостям удалось вырвать ничью (2:2).

«Если у вас остаются сожаления после ничейного матча с «Миланом», то этим всё сказано.

Это разочарование. Мы играли на равных против топ-команды, как и ранее с «Аталантой». У нас был правильный настрой, мы заслужили победу. В сегодняшнем матче «Салернитана» имела шансы снять все вопросы заранее, но не сделала этого – именно в этом аспекте нам нужно прибавлять», – цитирует Football Italia Индзаги.

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