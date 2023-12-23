Пиоли – о ничьей с «Салернитаной»: «Милан» мог забить четыре-пять голов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал игру своей команды в матче против «Салернитаны» (2:2).

«Россонери» едва не уступили главному аутсайдеру Серии А, но смогли уйти от поражения благодаря голу Луки Йовича на 90-й минуте.

«Мы совершаем небольшие ошибки, которые дорого обходятся и плохо сказываются на уверенности. Единственный положительный момент – реакция игроков. Мы показали характер, желание бороться за победу до последнего. Если учесть все голевые моменты, которые у нас были, мы могли забивать четыре или пять раз.

К сожалению, по ходу матча мы позволили «Салернитане» поверить в себя и перевернуть игру. Мы не должны позволять себе подобного, если хотим быть великой командой», – сказал в интервью DAZN Пиоли.