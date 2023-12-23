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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Суперлига? Мне не нравится даже новый формат Лиги чемпионов»

23 Декабря 2023 • 01:56 Комментировать
Эмполи
0:2
Лацио

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о Суперлиге Европы.

Новый турнир могут запустить уже через полтора года. В нём, если всё пойдёт по плану организаторов, будут участвовать 64 клуба, разделённые на три дивизиона.

После матча Серии А с «Эмполи», в котором «Лацио» отпраздновал победу со счётом 2:0, журналисты спросили у Сарри о Суперлиге: «Давайте посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Я считаю себя традиционалистом, и мне не особо нравится даже новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу со следующего сезона», – заявил в беседе с DAZN итальянский специалист.

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