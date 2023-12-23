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Чемпионат Италии. Серия А

Быстрый гол позволил «Фиорентине» обыграть «Монцу»

23 Декабря 2023 • 00:47 Комментировать
Фиорентина
1:0
Верона

В пятницу «Монца» билась против «Фиорентины», которая претендует на место в зоне Лиги чемпионов.  На седьмой минуте Микеле де Грегорио ошибся у своих ворот, и Лукас Бельтран забил победный гол. Жонатан Иконе мог забивать в следующей атаке, но его попытку успели блокировать. Удивительно, но в оставшиеся 80 с лишним минут команды больше не смогли создать что-то столь же опасное.

«Фиорентина» победила со счетом 1:0 и ворвалась в топ-4, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Фиорентина1:0Верона
(1:0) Бельтран Лукас78'  
Терраччиано Пьетро  2'Кайоде МайклМартинес Лукас II 72' (Миленкович Никола ( 72') Раньери ЛукаБираги Кристиано  36'Лопес Максим 46' (Куаме Кристиан ( 46') Мандрагора Роландо 85' (Мина Йерри ( 85') Иконе ЖонатанБельтран ЛукасСоттиль Риккардо 46' (Мело Артур ( 46') Нзола М'Бала 46' (Барак Антонин ( 46'  65')
Запасные: Инфантино ДжиноАматуччи ЛоренцоКристенсен ОливерБонавентура ДжакомоПьероцци НикколоБрекало ЙосипПаризи Фабьяно
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонХиен ИсакМаньяни Джанджакомо 46' (Амионе Бруно ( 46') Терраччано ФилиппоФолоруншо Майкл 84' (Мбула Хорди ( 84') Онгла МартинНгонж СирильСуслов Томаш 63' (Анри Тома ( 63') Лазович Дарко 76' (Сапонара Риккардо ( 76') Джурич Милан II 63' (Давидович Павел ( 63'  67')
Запасные: Бонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроДойг ДжошХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоСердар СуатКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль Хуан
17 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Монца

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Бесплатный прогноз и ставка на матч Фиорентина – Верона чемпионата Италии – 17 декабря 2023
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