Быстрый гол позволил «Фиорентине» обыграть «Монцу»

В пятницу «Монца» билась против «Фиорентины», которая претендует на место в зоне Лиги чемпионов. На седьмой минуте Микеле де Грегорио ошибся у своих ворот, и Лукас Бельтран забил победный гол. Жонатан Иконе мог забивать в следующей атаке, но его попытку успели блокировать. Удивительно, но в оставшиеся 80 с лишним минут команды больше не смогли создать что-то столь же опасное.

«Фиорентина» победила со счетом 1:0 и ворвалась в топ-4, соперник - 11-й.