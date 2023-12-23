Быстрый гол позволил «Фиорентине» обыграть «Монцу»

В пятницу «Монца» билась против «Фиорентины», которая претендует на место в зоне Лиги чемпионов. На седьмой минуте Микеле де Грегорио ошибся у своих ворот, и Лукас Бельтран забил победный гол. Жонатан Иконе мог забивать в следующей атаке, но его попытку успели блокировать. Удивительно, но в оставшиеся 80 с лишним минут команды больше не смогли создать что-то столь же опасное.
«Фиорентина» победила со счетом 1:0 и ворвалась в топ-4, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Бельтран Лукас78'
Терраччиано Пьетро• 2'Кайоде Майкл•Мартинес Лукас II72' (Миленкович Никола (72') •Раньери Лука•Бираги Кристиано• 36'Лопес Максим46' (Куаме Кристиан (46') •Мандрагора Роландо85' (Мина Йерри (85') •Иконе Жонатан•Бельтран Лукас•Соттиль Риккардо46' (Мело Артур (46') •Нзола М'Бала46' (Барак Антонин (46') 65'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Хиен Исак•Маньяни Джанджакомо46' (Амионе Бруно (46') •Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл84' (Мбула Хорди (84') •Онгла Мартин•Нгонж Сириль•Суслов Томаш63' (Анри Тома (63') •Лазович Дарко76' (Сапонара Риккардо (76') •Джурич Милан II63' (Давидович Павел (63') 67'
17 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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