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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» чудом не проиграл главному аутсайдеру

23 Декабря 2023 • 00:43 Комментировать
Салернитана
2:2
Милан
окончен

«Милан» продолжает удивлять своих болельщиков. В матче 17-го тура Серии А против «Салернитаны», занимающей последнее место в таблице, «россонери» не только не создали больше противника, но и едва не проиграли всё. В дебюте Рафаэл Леау выполнил прострел, а Фикайо Томори его замкнул - 0:1. Хозяева отыгрались в конце первого тайма, подача углового, и Фасио выиграл воздух, мяч в сетке. Антонио Кандрева справа приблизился к углу штрафной и сильно пробил в ближнюю часть ворот, а голкипер не выручил - 2:1. Только в компенсированное время «Милан» ушел от позора, после навеса с правого фланга Оливье Жиру сыграл на Луку Йовича, который запустил мяч в левый угол - 2:2.

«Милан» идет на третьем месте, противник - последний.

Протокол игры  
Салернитана2:2Милан
  17'Томори Фикайо (0:1)
(1:1) Фасио Федерико42'  
(2:1) Кандрева Антонио63'  
  90'Йович Лука (2:2)
Костиль БенуаМаццокки Паскуале  71' 78' (Кабрал Жоване ( 78') Фасио ФедерикоПирола Лоренцо 62' (Дьомбер Норберт ( 62'  74') Брадарич ДомагойЛенговски МатеушКулибали ЛассанаКандрева АнтониоКастанос Григорис  44' 78' (Бронн Дилан ( 78') Чауна Лум 78' (Мартеджани Агустин ( 78') Диа Булайе 48' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 48')
Запасные: Ботхейм ЭрикСими НванквоЛовато МаттеоГрегорио СальватиФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильДанилюк ФлавиусСамбья Саломон
Меньян МайкКалабрия ДавидеКьяер Симон 46' (Симич Ян-Карло ( 46') Томори Фикайо 65' (Флоренци Алессандро ( 65') Эрнандес ТеоБеннасер Исмаэль 70' (Чуквуэзе Саму ( 70') Рейндерс ТиджаниПулишич Кристиан 70' (Йович Лука ( 70') Лофтус-Чик РубенЛеау Рафаэл  35'Жиру Оливье
Запасные: Адли ЯсинНсиала КлинтонХименес АлехандроКрунич РадеРомеро ЛукаМиранте АнтониоДзероли КевинБартезаги ДавидеНава Лапо
22 декабря. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Салернитана

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