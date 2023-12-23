«Милан» чудом не проиграл главному аутсайдеру

«Милан» продолжает удивлять своих болельщиков. В матче 17-го тура Серии А против «Салернитаны», занимающей последнее место в таблице, «россонери» не только не создали больше противника, но и едва не проиграли всё. В дебюте Рафаэл Леау выполнил прострел, а Фикайо Томори его замкнул - 0:1. Хозяева отыгрались в конце первого тайма, подача углового, и Фасио выиграл воздух, мяч в сетке. Антонио Кандрева справа приблизился к углу штрафной и сильно пробил в ближнюю часть ворот, а голкипер не выручил - 2:1. Только в компенсированное время «Милан» ушел от позора, после навеса с правого фланга Оливье Жиру сыграл на Луку Йовича, который запустил мяч в левый угол - 2:2.
«Милан» идет на третьем месте, противник - последний.
Протокол игры
|17'Томори Фикайо (0:1)
|(1:1) Фасио Федерико42'
|(2:1) Кандрева Антонио63'
|90'Йович Лука (2:2)
Костиль Бенуа•Маццокки Паскуале 71'78' (Кабрал Жоване (78') •Фасио Федерико•Пирола Лоренцо62' (Дьомбер Норберт (62') • 74'Брадарич Домагой•Ленговски Матеуш•Кулибали Лассана•Кандрева Антонио•Кастанос Григорис 44'78' (Бронн Дилан (78') •Чауна Лум78' (Мартеджани Агустин (78') •Диа Булайе48' (Иквуемеси Чуквубуикем (48')
Меньян Майк•Калабрия Давиде•Кьяер Симон46' (Симич Ян-Карло (46') •Томори Фикайо65' (Флоренци Алессандро (65') •Эрнандес Тео•Беннасер Исмаэль70' (Чуквуэзе Саму (70') •Рейндерс Тиджани•Пулишич Кристиан70' (Йович Лука (70') •Лофтус-Чик Рубен•Леау Рафаэл• 35'Жиру Оливье
22 декабря. Стадион "Аречи".
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