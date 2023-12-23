«Милан» чудом не проиграл главному аутсайдеру

«Милан» продолжает удивлять своих болельщиков. В матче 17-го тура Серии А против «Салернитаны», занимающей последнее место в таблице, «россонери» не только не создали больше противника, но и едва не проиграли всё. В дебюте Рафаэл Леау выполнил прострел, а Фикайо Томори его замкнул - 0:1. Хозяева отыгрались в конце первого тайма, подача углового, и Фасио выиграл воздух, мяч в сетке. Антонио Кандрева справа приблизился к углу штрафной и сильно пробил в ближнюю часть ворот, а голкипер не выручил - 2:1. Только в компенсированное время «Милан» ушел от позора, после навеса с правого фланга Оливье Жиру сыграл на Луку Йовича, который запустил мяч в левый угол - 2:2.

«Милан» идет на третьем месте, противник - последний.