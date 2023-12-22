«Лацио» спокойно разобрался с «Эмполи»

В 17-м туре чемпионата Италии «Эмполи» играл против нестабильного «Лацио». Быстрый гол помог римлянам, на девятой минуте Маттео Гендузи был первым на отскоке и метко пробил левой ногой. Несмотря на обилие ударов по воротам, реальной остроты было маловато, а в середине второго тайма «Лацио» забил снова, это Маттиа Дзакканьи довел до ума быструю атаку. Валентин Кастельянос мог делать счет разгромным, и голкипер выручил.

Победа со счетом 2:0 вывела римлян на девятое место, противник остается в зоне вылета.