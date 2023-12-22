«Лацио» спокойно разобрался с «Эмполи»

В 17-м туре чемпионата Италии «Эмполи» играл против нестабильного «Лацио». Быстрый гол помог римлянам, на девятой минуте Маттео Гендузи был первым на отскоке и метко пробил левой ногой. Несмотря на обилие ударов по воротам, реальной остроты было маловато, а в середине второго тайма «Лацио» забил снова, это Маттиа Дзакканьи довел до ума быструю атаку. Валентин Кастельянос мог делать счет разгромным, и голкипер выручил.
Победа со счетом 2:0 вывела римлян на девятое место, противник остается в зоне вылета.
Протокол игры
|9'Гендузи Маттео (0:1)
|67'Дзакканьи Маттиа (0:2)
Каприле Элия•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Бастони Симоне• 57'Фаццини Якопо 45'62' (Бальданци Томмазо (62') •Грасси Альберто76' (Дестро Маттиа (76') •Мале Юссеф85' (Гьяси Эммануэль (85') •Канчельери Маттео62' (Коваленко Виктор (62') •Камбьяги Николо•Мальдини Даниэль 15'76' (Марин Рэзван (76')
Проведель Иван•Марушич Адам•Патрик• 26'Хила Марио•Пеллегрини Лука•Гендузи Маттео•Ровелла Николо 46'78' (Педро Родригес (78') •Альберто Луис25' (Камада Даити (25') •Андерсон Фелипе78' (Катальди Данило (78') •Иммобиле Чиро22' (Кастельянос Валентин (22') •Дзакканьи Маттиа78' (Исаксен Густав (78')
22 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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