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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» спокойно разобрался с «Эмполи»

22 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Эмполи
0:2
Лацио

В 17-м туре чемпионата Италии «Эмполи» играл против нестабильного «Лацио». Быстрый гол помог римлянам, на девятой минуте Маттео Гендузи был первым на отскоке и метко пробил левой ногой. Несмотря на обилие ударов по воротам, реальной остроты было маловато, а в середине второго тайма «Лацио» забил снова, это Маттиа Дзакканьи довел до ума быструю атаку. Валентин Кастельянос мог делать счет разгромным, и голкипер выручил.

Победа со счетом 2:0 вывела римлян на девятое место, противник остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Эмполи0:2Лацио
  9'Гендузи Маттео (0:1)
  67'Дзакканьи Маттиа (0:2)
Каприле ЭлияЭбюэхи ТайроннВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноБастони Симоне  57'Фаццини Якопо  45' 62' (Бальданци Томмазо ( 62') Грасси Альберто 76' (Дестро Маттиа ( 76') Мале Юссеф 85' (Гьяси Эммануэль ( 85') Канчельери Маттео 62' (Коваленко Виктор ( 62') Камбьяги НиколоМальдини Даниэль  15' 76' (Марин Рэзван ( 76')
Запасные: Бериша ЭтритИсмайли АрдианШпенди СтивенРаноккья ФилиппоКакаче ЛибератоПеризан Самуэле
Проведель ИванМарушич АдамПатрик  26'Хила МариоПеллегрини ЛукаГендузи МаттеоРовелла Николо  46' 78' (Педро Родригес ( 78') Альберто Луис 25' (Камада Даити ( 25') Андерсон Фелипе 78' (Катальди Данило ( 78') Иммобиле Чиро 22' (Кастельянос Валентин ( 22') Дзакканьи Маттиа 78' (Исаксен Густав ( 78')
Запасные: Весино МатиасМандас ХристосХюсай ЭльсейдСепе ЛуиджиКазале Николо
22 декабря. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Эмполи

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