«Дженоа» добыл волевую победу над конкурентами из «Сассуоло»

В пятницу стартовал 17-й тур Серии А. Первыми на поле вышли соседи по нижней части таблицы «Сассуоло» и «Дженоа». Команды не отсиживались в обороне и провели хорошую игру. На 28-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Андреа Пинамонти не мог промахнуться. После перерыва Милан Бадель головой едва не послал мяч в сетку, минимальный промах. Еще попытка, уже Альберт Гудмундссон здорово пробивал. Он же вскоре реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по углам - 1:1. На 87-й минуте исландец ассистировал Калебу Экубану.

Команда из Генуи делит 13-е место, соперник идет следом с отставанием в три очка.Протокол игры