«Дженоа» добыл волевую победу над конкурентами из «Сассуоло»

В пятницу стартовал 17-й тур Серии А. Первыми на поле вышли соседи по нижней части таблицы «Сассуоло» и «Дженоа». Команды не отсиживались в обороне и провели хорошую игру. На 28-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Андреа Пинамонти не мог промахнуться. После перерыва Милан Бадель головой едва не послал мяч в сетку, минимальный промах. Еще попытка, уже Альберт Гудмундссон здорово пробивал. Он же вскоре реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по углам - 1:1. На 87-й минуте исландец ассистировал Калебу Экубану.
Команда из Генуи делит 13-е место, соперник идет следом с отставанием в три очка.Протокол игры
|(1:0) Пинамонти Андреа28'
|64'Гудмундссон Альберт (1:1)
|87'Экубан Калеб (1:2)
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко 39'46' (Нето Руан (46') •Тольян Йереми•Болока Даниэль•Энрике Матеус•Кастильехо Самуэль60' (Вольпато Кристиан (60') •Торстведт Кристиан60' (Байрами Недим (60') •Лорьенте Арман• 22'Пинамонти Андреа84' (Мулаттьери Самуэле (84')
Мартинес Хосеп•Дрэгушин Раду•Бани Маттиа 13'60' (Торсби Мортен (60') •Де Винтер Кони•Сабелли Стефано•Малиновский Руслан90' (Фольякко Алессандро (90') •Бадель Милан74' (Стротман Кевин (74') •Френдруп Мортен•Васкес Хоан60' (Аарон Мартин (60') •Экубан Калеб•Гудмундссон Альберт
22 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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