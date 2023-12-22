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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» добыл волевую победу над конкурентами из «Сассуоло»

22 Декабря 2023 • 22:26 Комментировать
Сассуоло
1:2
Дженоа

В пятницу стартовал 17-й тур Серии А. Первыми на поле вышли соседи по нижней части таблицы «Сассуоло» и «Дженоа». Команды не отсиживались в обороне и провели хорошую игру. На 28-й минуте хозяева разыграли мяч до верного, и Андреа Пинамонти не мог промахнуться.  После перерыва Милан Бадель головой едва не послал мяч в сетку, минимальный промах. Еще попытка, уже Альберт Гудмундссон здорово пробивал. Он же вскоре реализовал пенальти, разведя вратаря и мяч по углам - 1:1. На 87-й минуте исландец ассистировал Калебу Экубану.

Команда из Генуи делит 13-е место, соперник идет следом с отставанием в три очка.Протокол игры

 
Сассуоло1:2Дженоа
(1:0) Пинамонти Андреа28'  
  64'Гудмундссон Альберт (1:1)
  87'Экубан Калеб (1:2)
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIЭрлич МартинФеррари Джанмарко  39' 46' (Нето Руан ( 46') Тольян ЙеремиБолока ДаниэльЭнрике МатеусКастильехо Самуэль 60' (Вольпато Кристиан ( 60') Торстведт Кристиан 60' (Байрами Недим ( 60') Лорьенте Арман  22'Пинамонти Андреа 84' (Мулаттьери Самуэле ( 84')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаКраньо АлессиоМиссори Филиппо
Мартинес ХосепДрэгушин РадуБани Маттиа  13' 60' (Торсби Мортен ( 60') Де Винтер КониСабелли СтефаноМалиновский Руслан 90' (Фольякко Алессандро ( 90') Бадель Милан 74' (Стротман Кевин ( 74') Френдруп МортенВаскес Хоан 60' (Аарон Мартин ( 60') Экубан КалебГудмундссон Альберт
Запасные: Леали НиколаМаттурро АланПушкаш ГеоргеХефти СильванСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоГальдамес ПаблоФини СейдуЯгелло Филип
22 декабря. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Дженоа Дженоа
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2.12 3.55 3.40
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Милан Милан
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