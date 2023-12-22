«Интер» потерял ещё одного важного игрока вслед за Лаутаро

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко в ближайшее время не поможет команде.

Как стало известно чуть раньше, «нерадзурри» до конца года лишились лидера атаки Лаутаро Мартинеса, получившего травму в кубковом матче против «Болоньи». По сведениям Football Italia, проведённое обследование выявило проблему и у Димарко – из-за мышечного повреждения игрок пропустит ближайший матч Серии А против «Лечче» (23 декабря), а также рискует не сыграть во встрече с «Дженоа» (29 декабря).

На счету Федерико Димарко три забитых гола и пять результативных передач в 21 матче текущего сезона во всех соревнованиях.