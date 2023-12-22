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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» потерял ещё одного важного игрока вслед за Лаутаро

22 Декабря 2023 • 21:46 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
1 1.25 X 6.40 2 13.00
Через 21 ч. 55 мин.

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко в ближайшее время не поможет команде.

Как стало известно чуть раньше, «нерадзурри» до конца года лишились лидера атаки Лаутаро Мартинеса, получившего травму в кубковом матче против «Болоньи». По сведениям Football Italia, проведённое обследование выявило проблему и у Димарко – из-за мышечного повреждения игрок пропустит ближайший матч Серии А против «Лечче» (23 декабря), а также рискует не сыграть во встрече с «Дженоа» (29 декабря).

На счету Федерико Димарко три забитых гола и пять результативных передач в 21 матче текущего сезона во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Лечче Лаутаро Мартинес Федерико Димарко ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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